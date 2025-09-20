М акс Верстапен спечели втори пореден полпозишън в края на една смазваща квалификационна сесия, продължила близо два часа, преди Гран при на Азербайджан във Формула 1. На пистата в Баку имаше множество инциденти, като цели 6 пъти беше развяван червен флаг.

Верстапен записа най-бърза обиколка от 1:41.117 минути. Той ще стартира пред Карлос Сайнц от Уилямс и Лиъм Лоусън от Рейсинг Булс, докато Ландо Норис с Макларън е едва седми. Денят се оказа катастрофален и за Ферари. Шарл Льоклер катастрофира в третата сесия, предизвиквайки петия червен флаг. След четири поредни полпозишъна на тази писта, той ще стартира десети.

Съотборникът му Луис Хамилтън, най-бърз в петъчната тренировка, не успя да възпроизведе това темпо в квалификацията и ще стартира 12-и. Ландо Норис с Макларън не успя да се възползва напълно от грешката на Пиастри и се класира седми, с две места пред своя съотборник. Макларън по всяка вероятно ще спечели титлата при конструкторите седем кръга преди края след състезанието в неделя.

