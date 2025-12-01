М акс Верстапен спечели Гран При на Катар във Формула 1 на пистата „Лусаил“, като победата му запазва интригата за титлата и трима пилоти ще имат реален шанс за нея в последния старт в Абу Даби. На старта Верстапен потегли отлично и бързо се придвижи до второто място, докато Оскар Пиастри задържа лидерската позиция, а Джордж Ръсел загуби три позиции.

В седмия тур се стигна до сейфти кар след инцидент между Нико Хюлкенберг и Пиер Гасли. Всички пилоти, с изключение на Макларън, се възползваха, за да сменят гумите си. След три обиколки колата на сигурността се прибра и надпреварата бе подновена, а Норис и Пиастри започнаха да диктуват темпото.

В 24-ия тур Пиастри влезе в бокса и излезе пред групата, водена от Фернандо Алонсо. В следващата обиколка и Ландо Норис изпълни първия си задължителен стоп. В 30-ия тур австралийският пилот на Макларън се справи с Кими Антонели, а три обиколки по-късно Верстапен направи второто си задължително спиране.

В 37-ия тур Норис допусна грешка в 14-ия завой, загуби време и съобщи за потенциална повреда по пода на колата. Пет тура след това и Пиастри имаше проблеми на същото място, като влезе в бокса и излезе втори с голяма разлика зад Верстапен. Норис пък излезе зад Карлос Сайнс и Кими Антонели след спирането си в 44-ия тур.

В 49-ия тур Норис се доближи до Антонели в DRS зоната, но успя да го изпревари едва в предпоследния 56-и тур, след като младият италианец допусна грешка. Междувременно Фернандо Алонсо се завъртя и падна до осмото място, губейки позиции от Исак Хаджар и Джордж Ръсел.

