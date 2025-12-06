М акс Верстапен спечели квалификацията за финалното състезание във Формула 1 през този сезон за Гран при на Абу Даби, в което ще се реши кой ще е шампион. Пилотът на Ред Бул взе предимство пред Ландо Норис и Оскар Пиастри от Макларън, които завършиха втори и трети.

Преди последния старт от сезона Норис води с 12 точки пред Верстапен и 16 пред Пиастри, като и тримата имат шанс за титлата.

Верстапен не остави съмнение кой е най-бърз в квалификацията. Той оглави класирането още след първите бързи обиколки, а след това даде още по-добро време във втората си и финишира за 1:22.207 минути. Той завърши с аванс от 0.201 сек. пред Норис и 0.230 пред Пиастри. Това е осми полпозишън за Верстапен през сезона.

Джордж Ръсел (Мерцедес) е четвърти. Шарл Льоклер (Ферари) и Фернандо Алонсо (Астън Мартин) ще тръгнат от трета редица. В Топ 10 влязоха още Габриел Бортолето, Естебан Окон, Исак Хаджар и Юки Цунода.

Поредният провал имаше Люис Хамилтън (Ферари). Седемкратният световен шампион отпадна още в първата част на квалификацията.

"Невероятно щастлив съм, че съм първи. Това е единственото, което мога да направя, което мога да контролирам – да максимизирам това, с което разполагам и определено го направих в квалификацията", каза Верстапен.