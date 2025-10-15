С лед като инфарктно надделя над хърватския Дубрава Загреб с 83:82, Спартак Плевен спечели и втория си домакински си мач от Европейската северна баскетболна лига за мъже, след като се наложи над чешкия Оломоуцко с 91:84 (29:17, 26:25, 22:13, 14:29) в зала "Балканстрой".

За момчетата на треньора Тодор Тодоров най-резултатен стана Николай Титков с 21 точки, 4 борби и 6 асистенции. Американецът Джейлен МакКлауд добави 15 точки, 2 борби и 3 асистенции.

От гостите Джарен Холмс и Андре Леонард реализираха по 15 точки и 4 борби.

За Спартак в турнира следва гостуване на косовския Пея на 28 октомври, а на същата дата Оломоуцко посреща полския Дзики.