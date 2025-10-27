З вездата от женската НБА Софи Кънингам има голяма мечта, която според самата нея е трудно постижима.

29-годишната спортистка, която от началото на тази година играе за Индиана Фивър, иска да види себе си като един от ангелите на „Виктория Сикрет“.

Писах на агентите с молба да проверят как стоят нещата. Жадувам за това още откакто бях във втори клас“, заяви 29-годишната Софи при участието си в известен подкаст. Тя обаче добави, че много трудно някой би я наел да дефилира като модел на бельо. „Та аз почти нямам гърди. Ще се наложи да сложа сутиен с огромни подплънки“, пошегува се сама със себе си Кънингам.

Този месец нейната колежка от НБА Ейнджъл Рийз стана първата професионална спортистка, която участва като модел в ревю на популярната марка. „Тя ги разби, направо ги разби. Зашеметяваща и красива“, добави Софи.