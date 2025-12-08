Г аджето на звездата в НБА Брандън Инграм – певицата Глорила, буквално подлуди последователите си в социалните мрежи с една от последните си публикации.

26-годишната певица напомни за своя сексапил, след като пусна свои снимки, на които бе без бельо. Рапърката сподели няколко селфита пред огледалото. Апетитното миньонче позира по потник и боксерки, като видимо не носеше сутиен.

Това със сигурност бе една от причините тя да натрупа близо 600 хил. харесвания от своите 7.1 млн. последователи в Инстаграм. Баскетболистът и рапърката обявиха връзката си през тази есен, а оттогава Инграм е неудържим на паркета. Със своите 20.8 точки средно на мач лекото крило е с основна заслуга за доброто представяне на своя Торонто Раптърс, който заема трето място в Източната конференция.

Глорила пък често може да бъде видяна да подкрепя по колоритен начин любимия си от първия ред в залата.