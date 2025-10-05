Д вукратният шампион в НБА Кени Смит, а сега тв коментатор, направи първата крачка към третата си сватба. Това стана ясно, след като приятелката на бившия баскетболист Тиа Юрич публикува снимка с годежен пръстен с огромен диамант. „Да е с теб завинаги“, написа хърватката.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложението е направено, докато двойката е на ваканция някъде из тропиците.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смит, който направи кариера с Хюстън Рокетс, Орландо Меджик и др. отбори, вече има опит в семейния живот. Зад гърба си той има два брака и четири деца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дъщеря му Кайла е R&B изпълнител. Втората му съпруга е американският модел Гуендолин Осбърн, която среща на благотворително събитие през 2004 г. Две години по-късно вдигат сватба, а през 2018 г. се разделят. Юрчич също е минавала под венчилото два пъти. От Крис Уорън, също американски баскетболист, тя има син Доминик. После бе омъжена за Марио Мамич, син на бившия шеф на Динамо (Загреб) Здравко Мамич.

