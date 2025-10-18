Diema Sport
15:00 Ботев (Пд) – Славия, efbet Лига
17:30 Лудогорец - Спартак (Вн), efbet Лига
20:15 Янтра - Локомотив (ГО), Mr. Bit Втора лига
Diema Sport 2
14:30 Нотингам – Челси, Висша лига
17:00 Манчестър Сити – Евертън, Висша лига
19:30 Фулъм – Арсенал, Висша лига
22:05 Марсилия - Льо Авър, Лига 1
Diema Sport 3
14:30 КПР – Милуол, Чемпиъншип
17:00 Бърнли – Лийдс, Висша лига
20:00 Формула 1: Спринт за Гран при на САЩ
21:30 Бохум – Херта, Втора Бундеслига
02:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на САЩ
Nova Sport
14:00 Карлсруе – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига
16:30 Майнц - Байер Леверкузен, Бундеслига
19:30 Байерн - Борусия Дортмунд, Бундеслига
22:00 Баскетбол: Сарагоса - Рио Бреоган, Лига Ендеса
MAX Sport 1
07:00 Moto GP: Спринт за Гран при на Австралия
13:00 Тенис, ATP 250: Алмати
19:00 Тенис, ATP 250: Стокхолм
21:00 Ал Насър - Ал Фатех, Саудитска Професионална Лига
02:50 Moto 3: Състезание за Гран при на Австралия
04:15 Moto 2: Състезание за Гран при на Австралия
06:00 Moto GP: Състезание за Гран при на Австралия
MAX Sport 2
11:30 Световен рали шампионат: Състезание в Централна Европа
13:00 Sesame Национална баскетболна лига: Левски – Миньор
16:30 Волейбол - Суперкупа'25: Берое – Левски
19:30 Волейбол - Суперкупа'25: Нефтохимик - Локомотив Авиа
22:30 НХЛ: Ню Джърси Девилс - Едмънтън Ойлърс
02:00 UFC Fight Night: де Ридер срещу Алън
MAX Sport 3
16:00 Пиза – Верона, Серия А
19:00 Торино – Наполи, Серия А
21:45 Рома – Интер, Серия А
MAX Sport 4
09:30 Голф: DP World India Championship
15:00 Севиля – Майорка, Ла Лига
17:15 Барселона - Жирона, Ла Лига
19:30 Виляреал - Бетис, Ла Лига
22:00 Атлетико Мадрид – Осасуна, Ла Лига
RING
19:45 ПСВ - Го Ахед Ийгълс, Ередивизи
22:00 Аякс - АЗ Алкмаар, Ередивизи
EUROSPORT
14:50 Колоездене: Обиколка на Холандия, четвърти етап, мъже
EUROSPORT 2
14:50 Супербайк: Световен шампионат в Испания, първо състезание
19:10 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, кратка програма, мъже
21:00 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, волна програма, спортни двойки