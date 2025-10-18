Б отев Пловдив излиза срещу Славия днес, а ако спечели, това ще е победа №800 за тима в елита.

Първите два успеха на „канарчетата” са в националната футболна дивизия в дебютния й сезон – 1937/38. Останалите 797 до момента са в „А” група и нейните различни наименования от 1948 година насам. В изиграните досега 2094 мача, балансът на Ботев Пд възлиза на 799 победи, 485 равенства и 810 загуби, при голова разлика 2972-2887.

Интересно е, че една от юбилейните победи на „канарчетата“ е точно срещу Славия – на 24 септември 1994 година идва успех номер 500 с 3:1.

