О бичаме да го правим, обичаме да мислим за него, обичаме да говорим (и пишем) за него...

Сексът е неделима част от нашия живот. Да отричаме този факт означава да заставаме срещу природата и да самосаботираме естествения ни стремеж към себепознание. Задоволяването на нашите дълбоки интимни копнежи, знанието какво ни харесва (и особено какво не ни харесва) всъщност е висша форма на комуникация със себе си и с Вселената. А който все още не е приел този факт, съзнателно се лишава от едно от най-великите духовни и физически преживявания, които можем да изпитаме като човешки същества.

Е, тук спираме с абстракционизмите. Надяваме се, че тези, които възприемат статиите ни в раздел "Под завивките" като цинични словоизлияния с нулева информационна стойност, са схванали идеята и ще спрат да ни съдят. Сега нека пристъпим по същество.

Сексът е това, което те кара да изпитваш еротично удоволствие. Освен самото проникване тази дефиниция носи със себе си цял съпровод от целувки, докосвания, хапане, притискане и т.н.

Някои предпочитат бавното и мързеливо правене на любов, други са напълно удовлетворени от динамичните 5-минутни занимания, които включват пошляпване и няколко мръсни думички. Няма грешен отговор. Нещо повече, сексът не е крайна дестинация, а цялостно пътуване на сетивата. Ако сте твърде съсредоточени върху оргазма, изпускате цялото магическо нещо, което се случва преди и след това.

- Отдели достатъчно време, за да се настроиш на правилната вълна, дори това да ти отнеме повече от 45 минути. Сериозни сме!

Обстановка, бельо, музикален фон, осветление – ти знаеш точно какво работи най-добре за теб. Изворът на сексуално удоволствие идва от мозъка, скъпа читателко, останалото е просто физически допир.

- Ако със сексуалния ти партньор сте заедно отскоро, постави твоето удоволствие на първо място. Да, знаем, че по-рано казахме, че оргазмът не е най-важното нещо. Когато имаме нов мъж в живота си обаче, няма как да знаем какви са базовите му знания за женското тяло и доколко осъзнава необходимостта от редовното ни достигане до голямото О. Затова, вместо да симулирате удоволствие и да осъзнаете две години по-късно, че това не ви е достатъчно, коригирайте поведението си от самото начало.

- Не се страхувай да си го поискаш. Това не те прави нито нимфоманка, нито лека жена.

- Чети еротични романи, гледай еротични филми, слушай еротични аудиоразкази. Потърси и открий най-подходящия избор за теб.

- Създайте с партньора ти таен език, който да използвате пред познати и на обществени места. Например нека думата "шоколад" да означава "поза 69". Ако чуете някой да казва "Днес не съм в настроение, направо си умирам за един шоколад", със сигурност няма да го погледнете повече по същия начин!

- Не е нужно да сте олимпийски шампиони или автори на бестселъри, за да поддържате тръпката жива. Понякога едно кратко "Искам те сега" е повече от достатъчно.

- Напиши си домашното. Проучи какви са различните видове мастурбация, колко вида женски оргазми има, как всъщност тялото ни достига до оргазъм. Всичко това ще ти помогне да разбереш по-добре и да удовлетворяваш твоите индивидуални нужди.

- Предизвикай партньора си да се гледате, докато мастурбирате. Освен че гледката ще бъде супер секси, ще ти бъде показано нагледно как точно обича да бъде докосван.

- Кажи какво искаш. Все още хората не могат да четат мисли.

Искаш да те докосне там? Заяви го. И не забравяй да го похвалиш, разбира се. Кажи "Харесва ми, когато..." и след това добави "Представям си как... това ще ме побърка."

- Гледай се. Разхождай се гола при всяка възможност и съзерцавай формите си. Как можем да очакваме от някого да ни обича и да ни желае, ако ние самите не се чувстваме добре в кожата си?

- Не подценявай очния контакт. Гледай го, докато му доставяш орално удоволствие. Не затваряй очи, докато си доминиращата страна в поза ездачка. Наслаждавай се на обожанието, с което той те гледа. Покажи му с поглед колко много те възбужда. "Очите, Чико, те никога не лъжат" не е просто филмов цитат.

- Търси физическа близост не само по време на секс. Гали косата му, притискай се в него, докато се разделяте преди началото на работния ден. Това ви сближава още повече и поддържа сексуалното напрежение.

- Не прескачай любовната игра. Оставете телата ви да търсят близост през дрехите и си позволете по-смели и безсрамни докосвания. Този вид стимулиране не е твърде директен, за да ти причини болка, а удълженото очакване за предстоящия сексуален акт ще те възбуди още по-силно.

- Не подценявай афтърпартито. Освен задължителния ритуал по хигиена, който трябва да спазваш след всеки сексуален акт, те насърчаваме да се погрижиш и за хигиената на вашите взаимоотношения. Донеси му чаша вода, попитай го дали има нужда от нещо (без да бъдеш досадна, разбира се), кажи му колко добре се чувстваш. Сексът е нещо прекрасно, но нека не забравяме, че любовта е онова вълшебно нещо, което се случва и преди, и по време на, и след края му.