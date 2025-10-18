Овен 21 март – 20 април

На 18-и всичко ще върви по план, ако спазвате уговорките си. Родените в първата декада са подложени на емоционален натиск на 19-и. Луната навлиза в знака на опозицията ви Везните и среща Венера. Очертават се емоционални разминавания. Денят ще донесе много радост за близките ви, а за вас тъга и неудовлетвореност. 20-и ви подлага на тежки изпитания. В деня преди новолунието проблемите за вас никнат като гъби, не си създавайте грижи, не искайте много, не парадирайте и запазете неутралитет. В момента ви въздейства тежък кармичен кръст, каквото загубите, трудно ще възстановите. На 21-и постъпете така, както отдавна го мислите и искате. На 22-и се доверете повече на усета и интуицията. 23-и е ден на емоционална агресия и конфликти. От 24-и навлизате силен период.

Телец 21 април – 20 май

18-19-и ще бъдат силни и успешни, ще срещате любовта и ще постигате важни цели. За 20-и не планирайте старт на нови начинания. В деня преди точното новолуние Луната изчерпва силите си, женското начало е в слаба и подчинителна позиция, а мъжкото прави грешни избори под властта на нереални емоции и страсти. Не се препоръчва старт на нови бизнес начинания, както и нови запознанства. 21-и е ден на свободната ни воля. До обед постъпете както ви се харесва и го желаете. Днес е точният съвпад на Меркурий и Марс в знака на опозицията ви Скорпиона. Някой ще се опитва да ви постави условия, но вие трябва да се измъкнете, да бъдете себе си и да си защитите позициите. 22-23-и са дни на конфликти и противопоставяне. На 24-и не допускайте трети в бизнеса и в любовта.

Близнаци 21 май – 21 юни

На 18-и действате непоследователно и губите, останете в сплотен семеен и приятелски съюз. На 19-и Луна и Венера от Везни са в перфектен аспект към Уран от Близнаци. Очертават се нови срещи и нестандартни запознанства. Любовта върви до вас, дано я усетите и я спрете навреме. 20-и носи приключване, а 21-и ви дава свобода на избора и изявата. 22-и засилва интуицията, доверете й се. На 23-и направете стабилизираща крачка напред. Отложеното за 24-и ще зацикли. Луната от Стрелец е в опозиция на Уран от Близнаци. Родените в първата декада вървят към изневери, но не само спрямо партньора, а и на собствената си лична и интимна програма. Не е ден за експерименти в любовта. Стойте далече от изневерите, ако не искате да влезете в източваща силите и парите ви програма.

Рак 22 юни – 21 юли

На 18-и се обвързвате, обединявате личните сили и семейни ресурси в желаната от всички посока. Бъдете инициатор и вдъхновител на начинания, които ще носят стабилност и придобивки в бъдеще. На 19-20-и Луна, Венера и Слънце са в конфликт към Юпитер от Рак. Въвличате се в изневери и конфликти със закона. 21-и е ден на свободната воля, а 22-и на интуитивния избор. На 23-и ще спечелите с ултимативно поведение. Луна, Меркурий и Марс са в перфектен аспект спрямо Юпитер от Рак. Днес вие определяте правилата на играта, изисквате и избирате посоки и цели. Който не е съгласен, ще остане сам да действа и ще се лиши от подкрепата ви. Ще се намерят спонсори, ще убедите някой да ви съдейства и да тръгне рамо до рамо с вас. На 24-и останете двама, третият е излишен.

Лъв 22 юли – 22 август

18-и е благоприятен ден за пътуване, за привличане на нови приятелства, партньорства и симпатизанти. Ден на реката от възможности, всяка среща е от значение. Може да влезете в нов екип или да го оглавите, да създадете среда от единомишленици и заедно да постигнете важна за всички цел. Сега е моментът да покажете лидерските си качества. На 19-и срещите са повод за нови връзки и любов. Луна и Венера са в съвпад. 20-и е рисков, а на 21-и постъпете както ви се харесва. 22-23-и са конфликтни, някой ще ви засегне на болното място, не отвръщайте на удара с удар. На 24-и не правете никакъв избор. Ден на Адам, Ева и Змията изкусителка. Не допускайте трети там, където двама сте си достатъчни както в семеен, така и в бизнес план. Не провеждайте странични консултации.

Дева 23 август – 22 септември

На 18-и всяко решение и всеки избор ви води към вярната посока, действайте в екип с близки и приятели. 19-и е ден за любовни предложения. В момента обезпечавате бъдещето си и това на децата. Всяка инициатива ще носи късмет и успех, ще ви среща с любовта и ще ви помага да срещнете разбиране и съдействие. На 20-и нищо важно да не се предприема. Днес е точният съвпад на Меркурий и Марс, който активизира хората с опасен и отмъстителен ум. Не водете преговори, не се срещайте по важни въпроси с тези, с които има нещо да се дели или разрешава юридически. Увеличете дистанциите и не провокирайте чуждата агресия. 21-и дава право на личен избор, направете каквото ви идва отвътре. 22-и е дълбоко интуитивен, а на 23-и бъдете активни и изисквайте от другите. От 24-и навлизате в труден двудневен период.

Везни 23 септември – 22 октомври

На 18-и се оформят екипите, с които ще вървите напред. 19-и е ден на любовен избор. Луна и Венера се целуват в знака на Везните. Вечерта ще ги видим заедно в нощното небе. 20-и е ден на грешни решения. Днес търпите болки, грижи и лишения, нищо ново и важно не започвайте. Всяко предложение е подвеждащо и дори да искаш да изпишеш вежди, може да извадиш очи. 21-и изисква да действате и решавате самостоятелно. До 15 ч. и 26 мин. може да постъпите както ви се харесва, както ви е изгодно или чувствате, че ще бъде полезно за всички, свързани с вашия личен избор. На 22-и усещате какво е полезно или вредно за вас. 23-и ви вкарва в агресивни игри и връзки. От тази сутрин Слънцето напуска Везните и поне едно покровителство може да загубите. Очаквайте остри битки на интереси. 24-и е провокиращ.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

18-и е ден за съвместни срещи, семейни и бизнес инициативи. 19-и минава под флага на сексуалното привличане. Луна и Венера са в съвпад. За 20-и нищо важно не планирайте, ще претърпите загуби. Ден на конфликти и закононарушения, които ще се отразят негативно на личните и деловите ни връзки. Не бързайте да се обвързвате и не подписвайте нови договори, особено ако не сте добре запознати с предлаганите условия или не сте сигурни в намеренията на другия. 21-и е ден на личния ни избор. На 22-23-и може да постигнете нещо непостижимо, преди да заемете важни постове и позиции. 24-и е ден на фатално привличане. Неблагоприятен ден за работа в екип. Всичко, което задвижите и уговорите на четири очи, ще тръгне по план и ще донесе ползи, а споделеното с неточните хора ще ви навреди.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

На 18-и тръгвате в грешната посока в желанието да сте в нова компания. 19-и помага да се направят корекции в имотните дела, така че всички да са доволни. Днес за вас действа пръстът на съдбата, който ще ви посочи мястото ви в съвместната игра и в партньорските отношения. За 20-и не планирайте важни срещи. 21-и е денят на свободната ни воля, не позволявайте намеси. На 22-и усещате правилната посока и правите верния избор. Доверете се на вътрешното си усещане, което ще ви насочи към полезното за вас и ще ви дистанцира от всичко вредно, губещо и агресивно. На 23-24-и реализирате успешни проекти и сделки. 24 е Ден на библейската тройка под ябълковото дърво. Предателствата са на всяка крачка, клюката върши мръсната си работа и проваля проекти, които може да са от полза за всички в бъдеще.

Козирог 22 декември – 20 януари

Предприетото на 18-и ще тръгне успешно и ще ви отведе към желаната цел. На 19-и Луна и Венера са в съвпад в конфликтните ви Везни. Очертават се проблеми в любовта и връзките. Не сърдете Темида, спазвайте закони и предписания и разчитайте повече на най-близките. 20-и е може би най-рисковият ви ден за периода. Всичко предприето носи негативи. Днес се печете на бавен огън от страсти, емоции и амбиции. Очаквайте удар в гръб от страна на конкуренти и партньори. И близките няма да ви пощадят, ще ви засипват с желания и претенции. 21-и е ден на личния избор. На 22-и разчитайте на интуицията. Тази вечер ще се поставят условия, а който не ги разбере и оцени, ще бъде оставен в изолация и на собствен ход. 23-24-и изискват активни действия. На 23-и играта загрубява.

Водолей 21 януари – 18 февруари

На 18-и събирайте приятели и тръгнете заедно в посоката, желана от всички. 19-и ви осигурява нужната база, а на 20-и важното свършете сами и без да споделяте много с друг. В деня преди новолунието тъмнината е непрогледна, но в такъв момент човек може да се откаже лесно от вредни навици и привички и от всичко, което усеща, че му пречи. На 21-и сме оставени на собствен ход, доброто и злото не се намесват. На 22-и слушайте интуицията, а на 23-и атакувайте смело по всички направления. 24-и е неблагоприятен за нови срещи и запознанства. Където се появи трети, отношенията на двамата ще зациклят. Не е ден за изневери, но може да разберете за такива. Бъдете отговорни, не се спирайте и не говорете с непознати, отложете съвместните инициативи.

Риби 18 февруари – 20 март

18-и е синхронен с вашата природа. Ден на реката, мислите текат гладко, срещате хора, готови да тръгнат с вас. На 19-и с всеки може да се разберете и по най-трудните въпроси. Сега е моментът да се разпределят роли и отговорности и да се подели бащиното наследство. 20-и ви вкарва в разходи и рискове. Днес и пророчествата са лъжливи, така че може и да се измъкнете от проблеми и неприятности, които на пръв поглед са трудно решими. На 21-и може да се отърсите от странично въздействие. Един от дните, в които имаме свободната воля да постъпим по шекспировски, така, както ни се харесва, както го искаме, разбираме, чувстваме и мислим. Не се страхувайте да бъдете себе си и да направите желания ход, даващ ви свобода. На 22-и интуицията ви е непробиваема. 23-и изисква активна политика, на 24-и не допускайте намеси.

Неда Иванова