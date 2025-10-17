В ъв Варна ще има временни промени в движението на автомобили в неделя заради мача от 12-ия кръг на Първа лига между Черно море и Левски, съобщиха от пресцентъра на общината. В интервала от 15:30 до 17:30 часа, както и след края на футболната среща до окончателното изтегляне на феновете на двата отбора, ще бъде затворен за движение на автомобили участъка по бул. „Осми Приморски полк“ между кръстовищата с бул. „Чаталджа“ и ул. „Никола Вапцаров“ в посока курортните комплекси.

Между 15:30 до 17:30 часа ще е ограничено движението на коли по бул. „Осми Приморски полк“ в частта му между кръстовището с бул. „Васил Левски“ е кръстовището с ул. „Царевец“ в посока центъра на града. От 15:00 да 20:00 часа се ограничава движението на автомобили по ул. „Никола Вапцаров“ отсечката между бул. „Княз Борис I“ и бул. „Осми Приморски полк“, откъдето е служебният вход за стадион „Тича“.

По решение на ръководителя на охраната на мероприятието от дирекцията на полицията във Варна при отпадане на необходимостта, движението на автомобили в тези участъци може да бъде възстановено поетапно. Срещата от 12-ия кръг на Първа лига между Черно море и Левски е в неделя (19 октомври) от 17:30 часа на стадион „Тича“ във Варна. Преди този мач „сините“ заемат първото място във временното класиране с 26 точки, докато „моряците“ са четвърти с 22 пункта в актива си.

