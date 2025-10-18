Ф утболистите в Ла Лига започнаха с протестите срещу планирания мач в Маями. Първият протест беше на двубоя между Реал Овиедо и Еспаньол в петък. Футболистите на двата тима не играха в първите 15 секунди на мача и просто стояха на терена. Телевизията обаче очаквано не показа действията им, а в първите 25 секунди на двубоя камерите бяха насочени към публиката.

Мачът между двата тима се проведе няколко часа след решението на Испанския профсъюз на футболистите да протестират веднага след първия съдийски сигнал. Синдикатът на играчите заяви в изявление, че „играчите ще протестират по символичен начин, за да осъдят липсата на прозрачност, диалог и съгласуваност в Ла Лига относно възможността за игра на мач в САЩ“.

Ла Лига обяви, че планира срещата между Барселона и Виляреал да се играе в Маями на 20 декември.

От съюза на играчите обявиха, че капитаните на 20-те тима в Ла Лига са се съгласили с протеста. Синдикатът не е молил играчите на Барселона и Виляреал за подкрепа, но допълва, че „те са съгласни с действията“.

Барселона приема Жирона днес, а Виляреал е домакин на Реал Бетис.

В петък треньорът на Барса Ханзи Флик заяви, че футболистите не са доволни от това, че трябва да пътува 7200 км за мач от първенството.

„Играчите не са доволни, аз не съм, но Ла Лига реши да има такъв мач“, заяви Флик.

Президентът на Барселона Жоан Лапорта обаче защити действията на Ла Лига и обясни, че това е шанс испанският футбол да се покаже на американския пазар.

Иначе след протеста в началото Еспаньол стигна до успех с 2:0 срещу Овиедо като гост. Тимът излезе на 5-о място в класирането с 15 точки.