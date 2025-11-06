Г ригор Димитров попадна в класацията на най-привлекателните колеги, изготвена от руската звезда Диана Шнайдер. В момента световната №21 участва във Финалите на WTA в Рияд заедно със сънародничката си Мира Андреева, като оттам се включи в YouTube канала First&Red и трябваше веднага да поставя тенисистите в класацията си, без да знае кой е следващият.

Под №4 Шнайдер постави Григор Димитров. В топ 3 на класацията си 21-годишната Диана включи Марат Сафин, Александър Бублик и Александър Зверев с условието последният да си подстриже косата. След Димитров шампионката от Монтерей нареди Карен Хачанов, Новак Джокович, Матео Беретини и Холгер Руне. Самият Гришо ще завърши в топ 50 за 14-а поредна година, въпреки че пропусна втората половина на сезона. Развитието на турнирите в Атина и Мец тази седмица гарантира, че българинът няма да бъде изместен от първите 50, където сега е №44. За последно Димитров не бе в тази част на ранглистата в края на 2011-а, когато като 20-годишен е №76.

Ослепителната приятелка на първата ни ракета Ейса Гонсалес пък украси гала вечерта на Съвета на американските модни дизайнери, на която се появи с елегантна червена рокля на “Каролина Ерера“. И ако външният й вид не бе особена изненада за никого, то не същото можем да кажем за мъжа, с когото тя се появи подръка. Това бе Уес Гордън – криейтив директор на марката.

"Благодаря ти, Ейса, че беше най-невероятният ми придружител“, написа дизайнерът, а мексиканката отвърна: „Толкова съм горда да ти бъда дама в твоя толкова специален ден на номинациите. Ти си толкова мил и нямам търпение да видя как продължаваш да обогатяваш света на модата със своята визия. Обожавам те”.

Колкото до Джокович, той направи незабравим дебют в Атина. 38-годишният сърбин се разрида на корта заради видео, което организаторите излъчиха в памет на покойния Никола Пилич – легендарен треньор и ментор, изиграл ключова роля в развитието на Ноле.

„Никола беше като втори баща за мен. Научи ме не само как да играя тенис, но и как да бъда човек. Без него нямаше да бъда този, който съм“, увери носителят на 24 титли от Големия шлем, който тази година прехвърли семейния си турнир от Белград в гръцката столица след конфликт с президента Александър Вучич. Той проби до 225-ия си 1/4-финал, записвайки първа победа в своята кариера над чилиеца Алехандро Табило – 7:6 (3), 6:1, и днес очаква Нуно Боржеш (Пор).

Относно преместването си той призна, че вече се чувства малко грък: „Това не бе нещо, което съм планирал от дълго време. Имаме две малки деца и опитваме да намерим най-добрата среда за тяхното ментално, физическо и емоционално здраве. Да бъдем в среда, в която имаме повече време като семейство“.