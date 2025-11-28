Ю ношата на волейболния Добруджа 07 Живко Зидаров спечели престижна филмова награда за непрофесионалисти.
Талантливият ученик от 12-и клас на ЧЕУ „Леонардо да Винчи“ е победителят в категория „Най-добър режисьор” под 20 години в 30-ото издание на международния кинофестивал „Татрански Камзик“ в Словакия. Живко грабна журито с филма „Бялото злато на Анхиало“, в който разказва за солта в Поморие. Конкурсът е фокусиран предимно върху история, културни и технически паметници, фолклор, природни красоти, екология, етнография, традиционен начин на живот и планински туризъм.
Зидаров, който е част от отбора на Добруджа до 20 години, е печелил и други награди в областта на документалното кино. „Пожелаваме на Живко още много успехи във всички поприща!“, написаха от волейболния клуб.