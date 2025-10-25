П реди дни Айнтрахт бе смазан у дома с 5:1 от Ливърпул в Шампионската лига.

Не само срамът от болезнената загуба обаче измъчва нападателя на тима Миши Батшуаи. Белгиецът отправи трогателно послание в Инстаграм, с което моли последователите си да помогнат на котката му. Оказа се, че домашният любимец е блъснат от кола и се нуждае от спешно кръвопреливане.

„Здравейте на всички, днес ви моля за помощ от дъното на сърцето си. Тя е в критично състояние и се нуждае от спешна операция. За съжаление е твърде слаба и се нуждае от кръвопреливане от друга котка, за да оцелее след операцията. Знам, че това не е често срещано искане, но това е единственият ѝ шанс. Ако живеете във Франкфурт или близо до него и имате здрава котка, вашата помощ може да спаси живот“, написа Батшуай.

В идеалния случай котката донор трябва да е здрава под десет години и да тежи поне пет килограма.

„Операцията е много скоро – всяка минута е от значение“, добавя нападателят, който преди време игра в Челси и доскоро бе национал на Белгия