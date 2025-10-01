Л еброн Джеймс го бива в много неща, най-вече баскетбол. Той обаче се оказа и много добър фризьор. Звездата от НБА бе гост в Twich канала на известния инфлуенсър Кай Сенат. Джеймс взе машинката и ножиците и острига на живо популярния Сенат. Двамата бяха в компанията на други от екипа на Кай и се забавляваха много.

Леброн говори и за бъдещето си. "Развълнуван съм от възможността да играя играта, която обичам още един сезон. Оставам съсредоточен, като основната ни цел е да спечелим шампионската титла“, каза Краля. Настоящият сезон е осмият му с Лейкърс, което означава, че времето му в Лос Анджелис е най-дългият му непрекъснат престой в даден отбор. Той изигра първите си седем сезона с родния си отбор Кавалиърс, последвани от четири с Маями и още четири обратно в Кливланд, преди да се премести в Холивуд през 2018 г.

Леброн Джеймс ще навърши 41 години през декември и знае, че времето му за пенсиониране наближава. „Чувстваш се на възрастта, на която си мислиш, че си“, каза Джеймс. „Как бих могъл да не се чувствам млад? Искам да кажа, жена ми е красива. Изглеждам добре. Гледам си възрастта, тя е като виното, което пия. Колкото по-старо вино пия, толкова по-добро е. Чувствам се страхотно“, допълни той.

