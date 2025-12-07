П ървата ракета на Чехия Иржи Лехечка (24) не изневери на тенденцията сред тенисистите и заведе гаджето си на ваканция на Малдивите.

17-ият в световната ранглиста и половинката му Люси Нойманова (22) отседнаха в баровския хотел „Четири сезона“ на частния остров Ланда Гиравару, където нощувката по това време на годината е около 2500 долара. Това естествено не е проблем за Лехечка, който наскоро закръгли на 7 млн. долара парите си, изкарани от наградни фондове.

„Място на мечтите“, възкликна Нойманова, която показа перфектната си фигура не само по бански, но и в секси розова рокля.

Тенисистът и Люси, която е дъщеря на чешката легенда в ски бягането Катерина Нойманова, са заедно от миналата есен, а първата им съвместна ваканция бе именно на Малдивите.