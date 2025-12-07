Д ни преди кулминацията в битката за титлата във Формула 1 приятелката на Оскар Пиастри - Лили Знаймер, показа, че дори в този напрегнат момент има уважение между половинките на пилотите.

Красивата австралийка покани част от тях на 24-ия си рожден ден, който отпразнува в Абу Даби. В ресторант, разположен близо до пистата Яс Марина, се събраха годеницата на Шарл Льоклер - Александра Сен Мльо, приятелката на Пиер Гасли - Кика Гомес, и партньорката на Естебан Окон - Флави Барла. Маги Корсейро, която е във връзка със съотборника на Пиастри в Макларън и съперник за титлата Ландо Норис, също беше на вечерята.

Лили дори купи подаръци за гостенките си, като ги изненада с персонализиран акварелен портрет с имената им и книга на дизайнера Кристиан Диор. Любовта й с Пиастри е пословична. Двамата са заедно още от гимназията в Мелбърн. След това Оскар започва да преследва своята мечта, но любимата му не се задоволява само с това да го следва и подкрепя. Знаймер завършва машинно инженерство в родината си, а през тази есен става част от техническия екип на Макларън.