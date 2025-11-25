О лимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и неговата любима Александра Костадинова продължават да очароват своите фенове със силата и красотата на своята връзка. В момента двамата се наслаждават на романтични моменти в предколедния Лондон, където споделят незабравими моменти. Александра развълнува феновете чрез поредното си видео Инстаграм, което отново доказва колко силно е привързана към Карлос.

Към него тя е добавила и красноречив текст: „Нека нашите очи разкажат историята колко дълбоко се желаем един друг.“

Самият Карлос Насар наскоро разкри колко прекрасна е любовта им, като сподели, че Костадинова е жената, която си представя до себе си, описвайки качества, които според него не се срещат често сред спортистите и които го карат да вярва в бъдещето на тяхната връзка.

„Тя носи доброта в сърцето си, която не може да скрие. Тя е интелигентен човек. Качествата у нея не можеш да ги видиш във всеки спортист“, каза Карлос Насар пред NOVA за волейболистката Александра.

