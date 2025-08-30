Н еукротимият плейбой Флавио Бриаторе беше сниман от папараци как се забавлява с две млади жени на яхта, въпреки че на 12 април навърши 75 г.

Веселбата, на която той пръска мацките с душа, се разигра в Южна Франция. На нея е присъствал и 15-годишният син на бившия шеф във Формула 1 Натан Фалко. Той е плод на брака му със сексбомбата Елизабета Грегорачи (45), която бе омъжена за Флавио от 2008 до 2017 г.

https://t.co/0YbzuLZ0D9 Flavio Briatore Formula1 Legend on holidays French Riviera. — Solar Life (@SOLARLIFE) August 29, 2025

От връзката си с топмодела Хайди Клум италианецът има и дъщеря Лени, на 21 г., но тя се роди преди раздялата им и едва напоследък стопля отношенията с биологичния си баща. Миналото лято Флавио разходи и нея с яхта по Лазурния бряг.

Последната сериозна приятелка на Бриаторе бе студентката по право Бернадета Бози, която бе с цели 49 г. по-млада от него.