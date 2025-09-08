С обственикът на Левски Наско Сираков и неговата съпруга Илиана Раева, която е председател на Българската федерация по художествена гимнастика, използваха кратка почивка, за да се откъснат от динамиката на своето всекидневие.

Двамата прекарват време заедно далеч от професионалните си ангажименти, като съчетават заслужен релакс с възможност за възстановяване на силите.

Илиана качи снимка от райското кътче в социалните си канали, което беше придружено със следния текст: „Една различна и незабравима почивка“ и емотиконка на сърце.

