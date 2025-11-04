Ш арл Льоклер успя да изненада приятно феновете си в навечерието на състезанието за Голямата награда на Бразилия. Пилотът на Ферари и приятелката му Александра Сен Мльо обявиха, че вече са сгодени. В поредица от снимки 28-годишният Шарл и Александра (23) демонстрират щастието си, като се целуват страстно. На пръста на красавицата, разбира се, блести впечатляващ годежен пръстен с диамант над пет карата, инкрустиран в лента от платина. Бижутери определиха цената му на $ 525 000.

Не липсват и задължителните рози, чиито листенца са направени във форма на сърце на пода на жилището. „Г-н и г-жа Льоклер“, написаха двамата. Като свидетел на този важен момент на част от снимките присъства и кучето на пилота Лео. Видно е, че четириногото се радва на специално внимание от страна на влюбените. Всъщност Лео е голямата слабост на Льоклер и Сен Мльо. Симпатичният мъник има собствен профил в Инстаграм, където е събрал 194 000 последователи.

„Той е най-добрият ми приятел. Водя го на повечето състезания. Миналата година Лео получи пропуск за падока, но вече не му е нужен. Хората го познават по-добре, отколкото мен“, говори пред GQ през юли Льоклер за домашния си любимец.

Шарл и Александра са заедно от началото на 2023 г. Родената в Кале французойка е завършила история на изкуството в Париж със специализация XX век. Тя е призната и в света на модата. Професионалната идентичност на Сен Мльо се простира и до социалните медии, където е привлякла забележителна аудитория с почти 3 млн. последователи в Инстаграм и близо 2 млн. в TikTok. С тях брюнетката споделя своите прозрения за изкуството, стила и ежедневието.

Преди да се запознае с Александра, Льоклер имаше две публични връзки. Първата бе с италианския модел Джада Джана (до 2019 г.), а втората – с архитектката Шарлот Сине (до 2022 г.).