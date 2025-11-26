Я ник Синер и Александър Зверев не могат да се отърват един от друг не само на корта, но и по време на дългоочакваната им ваканция. Суперзвездите на тениса се засякоха в самолета на Малдивите и дори се щракнаха за спомен. Снимката бе публикувана от германеца, който в последния месец загуби в три поредни турнира от италианеца, а общо през 2025 г. Допусна 4 поражения от него. Саша коментира шеговито под селфито: „Предполагам, че за всички е сезон на Малдивите, а?“. Преди Зверев и Синер там се изредиха почти всички топ играчи, включително световната №1 Арина Сабаленка с гаджето си и Даниил Медведев със семейството си, като всички те препълниха Инстаграм със свои фотографии и клипчета от почивката си.

Манията на всички именно по тези острови предизвика учудването на Южени Бушар и Сам Куери, които се запитаха защо, след като цял сезон пътуват, те са готови да прелетят нови 14 часа, за да отседнат в поредния хотел. Джон Иснър нарече това „абсолютна епидемия“, но според него 90% от тенисистите биват настанявани изцяло безплатно, а в замяна провеждат демонстративни уроци за останалите гости.

Рускинята Анастасия Павлюченкова също последва примера на съперничките си Маркета Вондроушова, Елена Остапенко и Катерина Синякова, които вече се отчетоха с престой в рая на Индийския океан. Световната №47 е там с ексцентричния си приятел Матиас.

„Малко хора ще повярват, че всеки ден тренирам по два часа във фитнеса, а периодично играя и тенис. Освен това сме на диета. Много е мъчително, когато си на диета на Малдивите и освен това тренираш, така че усещането не е точно за почивка. В останалото време просто искам да се отпускам, да плувам и да бездействам. Когато ме питат, а искаш ли да се гмуркаш или нещо такова, аз просто отговарям: „Не, никакви активности, само да лежа и да се пека“.

32-годишната Павлюченкова добави: „Завърших сезона по-рано, така че пътуването ми на Малдивите идва, когато вече трябва да започна подготовка. Още от март обаче имах договорка точно с този курорт. Най-лошото е това с диетата, защото на всяка вечеря ходя с оклюмала глава. Поръчваме си само вода. Ала вечер натрупах енергия и вече удрям с копита, готова съм за бой. Връщам се в Дубай и почвам сериозно да тренирам“.