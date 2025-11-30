А настасия Павлюченкова каза най-важното „да“ в живота си на място, на което до последно се колебаеше дали да отиде. Родената в Самара (Рус) тенисистка се сгоди с гаджето си от 2 г. Матиас на Малдивите.

В Инстаграм Павлюченкова се похвали с пръстена, който бе кулминацията на 2-годишната й връзка с приятеля, за когото се знае само че е гражданин на Дания. Той неизменно придружава финалистката от „Ролан Гарос 2021“ по турнирите, като заради нестандартния си вкус на обличане бе обявен от феновете за „модна икона №1 на тениса“. Негова запазена марка са копринените пижами, които облича по всеки повод.

В интервю от Малдивите 34-годишната Павлюченкова призна, че отдавна е планирала ваканцията си, но тъй като сезонът й завършил по-рано, тя не знаела дали да пътува, защото вече трябва да започва подготовка. Така че в момента се поти във фитнеса по 2 часа на ден, тренира на корта и активно отслабва.

“Благодарна съм на приятеля си, защото той страшно ме подкрепя и вярва във всичко, което правя – заяви бившата №11. - Да, той наистина носи копринени пижами, винаги е с яки очила и аксесоари. Вдъхновявам се от него. И двамата обичаме модата, искаме мнението на другия, когато се обличаме. Бих казала, че аз съм по-стилната от нас. Той ме съветва как да изглеждам на корта и извън него. Готино е, че споделяме една и съща страст, но се стараем да не се взимаме много насериозно“.