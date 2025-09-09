Е дна от звездите в дартса Дейв Чиснал със сигурност не иска да отваря социалните си мрежи напоследък. От няколко дни в интернет видео на човек, който спи в писоар стана страшен хит. Лошото за спортиста е, че той е тагван непрекъснато на това видео и оприличаван с въпросния човек, който спинка спокойно.

„Това не съм аз. Моля ви спрете да ме тагвате“, пише отчаяният състезател по дартс. Някои от феновете написаха страшни коментари като: „За толкова точен човек със стреличките, би трябвало да уцели писоара“.

Дейв Чиснал, по прякор Чизи, се състезава от 1997 година, но влиза на високо ниво през 2007. Но тази случка със сигурност ще му донесе доста повече слава...

