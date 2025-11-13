Малена Коста дължи красотата си на майка шведка и баща от Майорка.

Б ившият испански национал Марио Суарес и красивата му половинка Малена Коста обявиха, че очакват трето дете. „Бебе М идва“, написаха Суарес и Коста (36) под весела семейна снимка, на която позират с каката и баткото.

Техните имена също като тези на родителите им започват с „М“ - Матилда и Марио, съответно на 9 и 8 г. Хубавецът Марио, чиято кариера на защитник мина през Атлетико Мадрид, Валядолид, Селта, Майорка, Фиорентина, Уотфорд, Валенсия и завърши в Райо Валекано, се омъжи за Коста през 2017 г.

Любовта им избухва от пръв поглед през 2012-а, когато Малена, която дължи екзотичната си външност на майка шведка, заявява пред приятелите си: „Вижте бъдещото ми гадже“.

„Срещнах те, когато бях на 22, просто едно флиртче“, пък си спомня 38-годишният Марио за началото на връзката им, преди която брюнетката е ходила с легендата на Барселона Карлес Пуйол.