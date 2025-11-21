Т урският национал Керем Актюркоглу може да се окаже подсъдим по нетрадиционно дело.

27-годишното крило на Фенербахче празнува попаденията си, използвайки жеста на Хари Потър за обезоръжаваща магия „Експелиармус“. Трансфера си в гранда от Истанбул от Бенфика през лятото пък обяви с видео, вдъхновено от училището „Хогуортс“. Всичко това обаче не остана незабелязано от „Уорнър Брос“. Американското студио притежава правата на легендарната филмова поредица. Холивудският гигант е подал иск до Гражданския съд за интелектуални и индустриални права в Истанбул, защото Актюркоглу е използвал визуални и аудиоелементи от вселената на Хари Потър без позволение. Става дума за множество негови постове в социалните мрежи. Компанията подчертава, че „Хари Потър“, „Хогуортс“ и „Грифиндор“ са запазени търговски марки в Турция и местното патентно ведомство. Искът изтъква още, че Керем е използвал без позволение и музика от филмите за съдържанието си в социалните мрежи, което е нарушаване на авторските права. Компанията е поискала от турския съд да намери незвисим експерт, който да прецени дали играчът наистина е използвал елементи от света на Хари Потър без да има позволение за това.