З вездата на женския национален отбор по волейбол на Италия Паола Егону изпълни една от мечтите си.

Олимпийската и световна шампионка със „скуадра адзура“ се срещна с любимия си футболист Лаутаро Мартинес. 195-сантиметровата състезателка на Веро Волей (Милано) се оказа голяма фенка на Интер и посети клубната база „Алиано Джентиле“, където бе посрещната именно от капитана на „нерадзурите“.

Двамата си поговориха, а 26-годишната волейболистка бе категорична, че може да научи доста от световния шампион с Аржентина. След това си размениха фланелки с техни автографи. Егону, която е от нигерийски произход, се оказа доста запозната с историята на Интер.

На въпрос от журналистите кой е играчът с най-много мачове за клуба, диагоналът, без да се замисля, отговори Хавиер Санети. Тя поясни, че е започнала да симпатизира на 20-кратните шампиони покрай баща си.