20 турски военни са загинали при катастрофата на турски военен транспортен самолет в източната част на Грузия, съобщи турското министерство на отбраната.

Турските власти, които публикуваха имената и снимките на двадесетте жертви, засега не са съобщили възможните причини за катастрофата на самолета C-130.

Няма оцелели, според Турция, която съобщи, че на борда на самолета са се намирали 20 военни, предаде АФП.

ТРАГЕДИЯ В НЕБЕТО: Военен самолет, с 20 души на борда, се разби!

Самолетът е излетял от Ганджа, в западната част на Азербайджан, с направление Турция. Той се е разбил малко след като е навлязъл в грузинското въздушно пространство на 11 ноември.

Останките от самолета са били открити в края на следобеда на няколко километра от азербайджанската граница.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган спомена още вчера за „мъченици“, без обаче да посочи броя на жертвите.

Грузинските власти обявиха, че започват разследване, за да изяснят обстоятелствата около катастрофата.

C-130 Hercules са военни самолети, произведени в САЩ, разработени от Lockheed Martin и произвеждани от 50-те години на миналия век. Те все още са много популярни по целия свят.