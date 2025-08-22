Б олница в град Павия, Северна Италия, бе осъдена да заплати обезщетение в размер на 1,5 млн. евро заради това, че никой от болничния персонал не е наглеждал тяхна пациентка, която е заспала, докато е кърмела новороденото си. По този начин тя го смачкала, причинявайки му трайно увреждане на мозъка.

Със свое решение съдът разпореди на първа инстанция да бъдат заплатени близо 1,1 млн. евро на детето, по 100 000 евро на всеки от двамата родители, 25 000 на братчето на пострадалото бебе и по 35 000 евро на бабите и дядовците.

По време на делото стана ясно, че жената е родила рожбата си след 21:00 часа и веднага започнала да го кърми, но, изтощена от раждането, тя се унесла и легнала на една страна. Когато се събудила след малко, забелязала, че бебето е спряло да се храни и не реагира.

След инцидента бебето било транспортирано в друга болница, отново в Павия, тъй като сърцето му било спряло. В крайна сметка лекарите успели да го реанимират и да възстановят сърдечната му дейност, но предупредили семейството, че нанесените щети на мозъка са необратими.

Поради тази причина семейството, представлявано от адвокат Кармела Де Лусия, обжалва пред съда в Павия, с искане болницата да бъде подведена под отговорност за инцидента.

Съдия Рафаела Филони от съда в Павия частично уважи исканията на семейството и в решението си подчерта липсата на надзор и факта, че майката не е била информирана за правилните позиции на тялото си при кърмене. Семейството настояваше за обезщетение от три милиона евро, предаде агенция ЕФЕ.