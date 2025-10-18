В средиземноморския турски град Мерсин, едно на пръв поглед романтично предложение за брак се превърна в истинска драма, след като млад мъж реши да изненада приятелката си по доста шокиращ начин. Той се престорил на загинал в катастрофа, за да ѝ направи оригинално предложение, но планът му се обърнал напълно.

Според местни медии, мъжът, който от 5 години е във връзка с любимата си, организирал всичко с помощта на свои приятели.

Те инсценирали пътнотранспортно произшествие, а „жертвата“ лежала край пътя, покрита с вестници, за да изглежда като починал. Когато младата жена пристигнала на мястото, мислейки, че е загубила човека, когото обича, тя изпаднала в шок и започнала да плаче.

Малко след това „мъртвият“ внезапно се изправил, извадил пръстен и коленичил пред нея с думите: „Ще се омъжиш ли за мен?“

Реакцията на жената обаче била всичко друго, но не и романтична. Вместо да се трогне, тя му ударила шамар и напуснала мястото разстроена и разгневена. Кадри от случката, заснети от участниците, бързо се разпространиха в социалните мрежи и предизвикаха бурни коментари.

Мнозина потребители определиха поведението на мъжа като „безвкусна шега“ и „емоционално насилие“, докато други отбелязаха, че подобна изненада може да доведе до тежки психологически последици.

Местните власти не са се намесвали, тъй като случаят не представлява престъпление, но историята предизвика сериозна дискусия за границите между романтика и безотговорност. Инцидентът от Мерсин показва, че не всяка изненада е добра идея — особено когато включва смърт, сълзи и шамари вместо любов и усмивки.