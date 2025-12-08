С транни промени в поведението и външния вид на животните са се случили на силно реактивния обект в Чернобил през 40-те години след бедствието - включително „еволюиращи“ кучета и устойчиви на рак вълци.

ВНИМАНИЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ Чернобил е повреден!

Бързо развиващи се“ кучета и жаби, които променят цвета си, са някои от странните животински мутации, които обикалят радиоактивния обект близо 40 години след ядрената катастрофа.

Учените продължават да изучават ефектите от радиоактивните отпадъци в забранената зона около взривената електроцентрала в Украйна , като се наблюдава серия от завладяващи промени в животинската биология сред местната дива природа, откакто районът е изоставен през 1986 г.

Въпреки че нивата на радиация са спаднали значително след инцидента, посетителите все още са ограничени до кратки пътувания от 24 до 48 часа, за да се избегнат вредни количества облъчване.

😳 Blue dogs spotted in Chernobylpic.twitter.com/JtmHKNPLO2



Volunteers in the Chernobyl Exclusion Zone have discovered packs of dogs with bright blue fur, Daily Mail reports.



According to researchers, the animals appear healthy and active despite their unusual coloration.… — The Internet Remains Undefeated (@WebUndefeated) October 29, 2025

Няколко „горещи точки“ в близост до реактора, като например купчината разтопен радиоактивен материал, наречена „слонски крак“, остават достатъчно силни, за да доставят смъртоносна доза радиация само за 300 секунди.

Едно скорошно откритие е свързано с източната дървесна жаба (Hyla orientalis), която обикновено е с ярко лимоненозелен цвят.

Изследователи, работещи в зоната на изключване, забелязали, че много от тези жаби са станали черни като смола - знак за бърза еволюционна адаптация, известна като меланизъм.

Стотици диви кучета, предимно потомци на домашни любимци, изоставени по време на евакуацията през 1986 г., също сега живеят в зоната. Голяма част от тях обаче са посинели.

Голямо генетично проучване, публикувано през 2024 г., установи, че кучетата, живеещи близо до електроцентралата, са генетично различни от кучетата, живеещи в град Чернобил. Разликата се дължи на екстремен естествен подбор, причинен от радиацията.

Междувременно сивите вълци, бродещи из зоната на забрана, изглежда са развили изключителна устойчивост на рак, въпреки че са изложени на дневни нива на радиация шест пъти по-високи от законоустановената граница на безопасност за хората. Кръвният анализ показва, че имунната им система е променена по начин, подобен на този при пациенти с рак, подложени на лъчетерапия.