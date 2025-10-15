Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди, че Европейският съюз е готов да ускори интеграцията на Сърбия, но настоя Белград да покаже реален напредък по демократичните реформи и външнополитическото си съгласуване с ЕС.

След срещата си с президента Александър Вучич в Белград, Фон дер Лайен обяви, че Съюзът вече е инвестирал над 100 млн. евро в страната и ще вложи още в Трансбалканския енергиен коридор и газовата връзка с България.

„Свързваме Сърбия с енергийния пазар на ЕС — гаранция, че семействата ще имат топлина и сигурност през зимата“, заяви тя.

Фон дер Лайен призова за напредък в правовата държава, изборните правила и свободата на медиите, както и за налагане на санкции срещу Русия.

Тя подчерта, че членството в ЕС е „обещание за мир, просперитет и солидарност“ и добави: