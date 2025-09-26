С тюардеса на TUI е получила сериозни наранявания след ужасяващо падане от самолет на TUI на летище Ийст Мидландс (EMA).

Жената, която може да се похвали с над 35 години стаж, заключвала една от вратите на на самолета, когато поставила левия си крак на стъпалата. Те обаче били отместени от самолета и въпреки опитите ѝ да се хване за вратата, жената се спуснала през процепа върху пистата отдолу.

Стюардесата получила множество фрактури и се нуждае от продължителен период на възстановяване, според доклад, публикуван от правителствения отдел за разследване на авиационни инциденти (AAIB) в четвъртък.

Инцидентът се е случил на 16 декември 2024 г., като полетът, пътуващ за Лансароте в Испания, е бил със закъснение, съобщава Nottinghamshire Live .

Разследването на AAIB установи, че премахването на стъпалото е станало, въпреки че вратата на самолета е останала отворена.