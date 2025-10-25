З еметресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси в събота района на Китай близо до границата със Северна Корея, съобщават Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) и съобщи държавната информационна агенция Синхуа.

Ударът разтресе град Хунчун в китайската провинция Дзилин.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 560 километра.

Земетресение Китай Северна Корея