З еметресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси в събота района на Китай близо до границата със Северна Корея, съобщават Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) и съобщи държавната информационна агенция Синхуа.
Ударът разтресе град Хунчун в китайската провинция Дзилин.
Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 560 километра.
Centro de Redes de Terremoto da China informou que o tremor ocorreu a 560 km de profundidade
