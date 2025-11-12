З еметресение с магнитуд 5,2 е регистрирано днес в Средиземно море в района на Кипър в 11.31 ч. местно (и българско време), съобщава на сайта си Европейският средиземноморски сеизмологичен център, цитиран от БТА.
Според оповестените данни трусът е бил на дълбочина 21 км. Той е бил последван от няколко по-слаби земетресения с магнитуд между 3,5 и 4,7.
A magnitude 5.4 earthquake took place 12km NNW of Geroskipou, Cyprus at 09:31 UTC (4 minutes ago). The depth was 16.6km and was reported by CSLC. #earthquake #earthquakes #Geroskipou #Cyprus pic.twitter.com/gZKI1jZg88— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) November 12, 2025
За земетресението от 5,2 по Рихтер съобщи и турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), която изчисли същия магнитуд. Според АФАД огнището е на дълбочина около 15,5 км.