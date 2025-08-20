П оли, бившата половинка на Благо Джизъса, отново прикова всички погледи. Само броени дни, след като стана майка, брюнетката демонстрира завидна форма и извади на показ огромния си бюст.

Сексапилният кадър със сигурност е разтуптял сърцата на много мъже. Очевидно майчинството не е попречило на Поли да поддържа визията си, напротив – тя изглежда по-уверена и предизвикателна от всякога.

полина
Инстаграм

