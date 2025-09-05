Л ятната кампания на American Eagle с участието на Сидни Суини – „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ – предизвика бурни реакции онлайн. Рекламата, в която актрисата казва: „Моите дънки са сини“, беше обвинена в „расово звучене“ и дори в промотиране на еугениката заради играта с думите „genes“ и „jeans“.

Но скандалът не попречи на продажбите да се изстрелят в небето. Според последния отчет на компанията приходите за тримесечието, приключило на 2 август, достигнаха 1,28 милиарда долара – вторият най-висок резултат в историята на American Eagle.

СКАНДАЛ С ДЪНКИТЕ НА СИДНИ СУИНИ: Страхотни гени или расистки намек?

Сидни Суини се оказа истински магнит за купувачите: нейните дънки се разпродадоха за една седмица, а яке – за един ден. Онлайн магазинът „Syd’s Picks“ беше презареждан четири пъти, като нови клиенти бяха привлечени от всяка част на САЩ.

Главният маркетинг директор на марката, Крейг Бромърс, не пести похвали: „Суини е победителка. Кампанията донесе невиждано привличане на нови клиенти и безспорно е нашият най-успешен маркетингов проект до момента.“

Дори Wall Street се развълнува: акциите на American Eagle скочиха с над 30% след отчетите, отбелязвайки един от най-добрите търговски дни на компанията за последните години.

И докато скандалът продължава да ври в социалните мрежи, марката не се отказва от звездата си. С нови елементи от кампанията през есента и високопрофилно сътрудничество с Tru Kolors на Травис Келс, успехът изглежда гарантиран.

В крайна сметка, „великолепните дънки“ на Сидни Суини се оказаха не само моден хит, но и истинска златна мина за American Eagle.