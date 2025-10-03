Х оливуд има нова гореща двойка – актрисата Сидни Суини и бившият музикален магнат Скутър Браун. Двамата бяха заснети хванати за ръце по време на вечерно събитие в галерия David Kordansky в Лос Анджелис.

ПРИКАЗКАТА ПРИКЛЮЧИ: Сидни Суини официално сама!

28-годишната звезда от „White Lotus“ се появи със стилна кожена яке и къси дънкови панталонки, допълнени с високи ботуши и червена чанта. 44-годишният Браун избра по-лежерен стил с бяла тениска Bottega Veneta, бежови панталони и тъмна шапка.

След излизането от галерията, двойката се присъедини към приятели за вечеря, откъдето първо напуснаха отделно, но бяха уловени да си тръгват заедно в една кола.

Инсайдери разкриват, че романът е „пълен напред“: „Това не е случайна връзка. Те са заедно и е сериозно“.

Слуховете за връзката им се засилиха още повече след интимна вечеря в популярния ресторант Jon & Vinny’s, а Браун присъства и на космическото парти за рождения ден на Суини. Двамата дори са били забелязани на двойна среща с родителите на актрисата в Halloween Horror Nights.

ВТРЕЩИ ВСИКИ: Сидни Суини продава сапун, направен от водата, с която се е къпала! (СНИМКИ+ВИДЕО)

Според People, Суинипрекарала „страхотно време“ с Браун на частно празненство за рождения си ден. Актрисата сама сподели снимки от пътуване до Юта с приятели, но вниманието беше насочено към новата й половинка.

Двамата бяха за първи път свързани през август, след като клип от юнската сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция показа как се разхождат заедно. Тогава източници твърдят, че Браун е „обсебен“ от Суинии бързо започнал да я ухажва.

ДЪНКИТЕ НА СИДНИ СУИНИ: Скандал или златна мина за American Eagle?

Това е първата публична връзка на Скутър Браун след развода му с бившата съпруга Яел Коен през 2022 г. От своя страна, Суиниприключи 7-годишната си връзка с Джонатан Давино през май, само дни след като отмениха сватбата си.

Холивуд вече е наясно – това е любовна история, която тепърва ще вдига шум!