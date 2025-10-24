Л егендарният Пласидо Доминго е в София, а заедно с него на родна земя е и неговият син Алваро.

„Феноменално е, че съм тук в София. Прекрасно е да се върна отново в България, и то само след няколко месеца. „Опералия“ е била в различни столици на културата, но тук е особено силна традицията, още повече че през годините съм пял с велики имена като Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Анна Томова-Синтова, Орлин Анастасов, Николай Гяуров“ - това сподели Доминго на пресконференция вчера.

„Много сме щастливи, че успяхме да организираме „Опералия“ тук, на място с толкова традиции в оперното пеене. И най-вече заради Соня Йончева, която е нашият домакин, с нея също имаме красива традиция, откакто стана лауреат на конкурса. Тя изгради фантастична кариера в цял свят, а сега е домакин на конкурса“, каза Алваро Доминго, син на Пласидо Доминго и вицепрезидент на „Опералия“, известна като оперната олимпиада. Алваро Доминго обяви, че догодина по всяка вероятност „Опералия“ ще е в Шанхай, където има много добра консерватория и красив оперен театър. Всяка година за конкурса се явяват между 700 и 1000 кандидатури.

Пласидо Доминго обяви, че на конкурса всяка година се явяват велики певци с прекрасни гласове. Затова на финала ще бъде забележително, каза той. Испанският маестро разказа, че заради своите родители е станал оперен певец. Като малък ги слушал как пеят сарсуела, на 16 той самият запял сарсуела, а години по-късно – и опера. „За мен е огромна радост и чест, защото зная каква следа имат българските артисти по света и в историята на операта“, каза Соня Йончева. „Благодаря на Пласидо, този изключителен артист и легенда, за това, че е създал този конкурс“, каза още тя. „С огромната си кариера през последните над 60 години е намерил времето и вдъхновението да сътвори нещо прекрасно и да даде път на толкова млади артисти, включително и на мен“.