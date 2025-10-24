Щ е бъдат проверени активите на Карен и Златка. Това заяви в Телеграфно подкастът заместник-директорът на ГДБОП Йордан Пешев.

Както вече стана ясно, Карен Хачатрян, брат му Юрий и още двама души бяха задържани при акция на антимафиотите. Тя беше проведена по Европейска заповед за арест, издадена от Франция, а разследването е за чeрно тотo в тениса.

По белгийската схема на черно: Карен въртял тoтo с арменци в Марсилия!

„По време на акцията, която се провежда обичайно рано сутрин, задържаните са проявили уважение и респект към органите на МВР и са оказали пълно съдействие“, заяви още Пешев.

СЛОЖИХА МУ БЕЛЕЗНИЦИТЕ: Арестуваха мъжа на Златка Райкова!

Престъпната дейност се е извършвала на територията на четири държави – Франция, Испания, Румъния и България. Случаят касае мaнипулиране на спoртни мероприятия – тенис мачове. Разследването по този случай е започнало активно от началото на май месец. Трима души са с постоянна мярка за неотклонение, а един е с „домашен арест“.

Схемата

„Мaнипулираните мачове са в състезания, които са извън най-високите нива на тенис федерациите. В схемата участват по-нискоразрядни тенисисти“, обясни зам.-шефът на ГДБОП.

„Те са изкушени или принуждавани да изкарат бързи пари, като изгубят или спечелят определен мач. Доказателствата срещу групата се базират на проследяване на банкови сметки на т.нар. муле, по които преминават сериозни финансови средства след зaлози именно на такива мачове“.

По данни на Европейската служба за правосъдие (Евроюст) незаконните печалби от тези нaгласени мaчове възлизат на около 800 000 евро.

Във връзка с демонстрирания висок стандарт на живот на Карен и Златка Райкова Пешев заяви, че ГДБОП работи по установяване на активите на замесените лица.

Черното бг тoто в тениса с уинъри на 4 континента

„Прането на пари е приоритет в нашата структура“, каза още той, като добави, че е напълно нормално да се работи в тази насока и че финансовото състояние на лицата ще бъде проверявано.

Към настоящия момент няма данни за съпричастност на Златка Райкова. Йордан Пешев завърши с предупреждението:

„Всеки, който е вършил нещо, със сигурност не трябва да спи спокойно.“

300

Зам.-директорът на ГДБОП коментира и акцията срещу „царете на китайското карго“ у нас, в която са участвали близо 300 служители на МВР. Само за две години организираната престъпна група е успяла да източи 30 милиона лева от държавния бюджет. Щетите се оценяват със сигурност на над 30 милиона лева и се предполага, че сумата ще нарасне. Цялата разработка по случая е продължила около година.

СЛУЖБИТЕ С ПОДРОБНОСТИ: Нови разкрития за ареста на мъжа на Златка!

Относно задържаните Пешев заяви, че не би се ангажирал с конкретни имена, но се открояват четири лица като лидери на организираната престъпна група. Като тартори в съда са посочени Стоян Василчев, арабинът Ахмат Кахил, китайският гражданин Ли Йонг и Ангел Гиздов.

Пешев потвърди, че на един от адресите лице е оказало съпротива и се е барикадирало. Един от задържаните – Стоян Василчев – е разполагал в имота си с карикатура, на която е изобразен в китайско кимоно, с китайски меч, заобиколен от контейнери с надпис „Илиянци“.

Следвайте ни:

Facebook

YouTube

Instagram

TikTok

X

Vbox7

Nova Play

Виктория Пенкова