М оже ли едно бебе да се превърне в ябълка на раздора? В турския сериал „Шербет от боровинки“ по „Диема фемили“ това се случва повече от веднъж.

Феновете на сериала намразиха Фатих, когато се опитваше с подли номерца да отнеме Джемре от майка й Доа, за да принуди да се върне в дома на семейство Юнал. Сега същата съдба сполетя великия Абдулах, а ябълката на раздора е незаконната му дъщеря Алев, кръстена на покойната си майка, която почина при раждането.

Въпреки че като баща той е в правото си да иска попечителство над малката Алев, предсмъртната воля на жената, която така и не направи своя съпруга, бе детето да бъде отгледано от баба си Сьонмез. Нерешителността му доведе дотам, че любовницата му отлетя чак в Германия, за да роди далече от него. Сега Абдулах или Апо, както Алев го наричаше, е решил да се прави на мъж. А съпругата му Пембе е решена да го остави гол като пушка – да му вземе всичко и да го накара да съжалява, че я е предал. Но когато ножът опре до кокала, тя ще приеме да отглежда „чуждото дете“, за да не си развалят семейството. Не че това ще помогне, защото правилото в този сериал е, че който веднъж е кръшнал на половинката си, ще го направи отново.

Сънотворни

Бурята ще се разрази, когато стане ясно, че някой е слагал сънотворни в млякото на Алев. Кой го е правил? Бавачката Мери или някой друг в къщата на Юнал? Засега няма да издадем поне това, нека да има интрига.

Скандали имаше и около друго бебе в сериала – по време на преглед Мустафа научи, че не може да има деца. И веднага си направи извода, че съпругата му Ниляй му е изневерила. Кръвният тест за бащинство – такива в турските сериали се правят под път и над път, показа, че малкият Абдулах е негов син и той си посипа главата със сол. Сега тримата изглеждат като перфектно семейство. Когато седят на дивана, където всички традиционно обсъждат семейните дела, бебето си кротува само в стаята.

Проблемната нова снаха на Пембе - Гьоркем, която тя сама си избра, се метна театрално от балкона, след което набеди мъжа си Фатих, че я е бутнал. Син на баща си, Фатих също като него се лута – един ден иска развод, на следващия си кюта и той на диванчето и се зъби на Ниляй, която, макар противна и досадна, интуитивно разкрива всички срамни тайни на семейството. В болницата стана ясно, че Гьоркем е бременна, което съсипа плановете на Фатих някой ден да я сюрпризира с новина за развод.

Интрига

Колкото и да се ядосваха на Фатих, сега зрителите отново искат да видят него и Доа заедно. Тя обаче, за да има интрига, междувременно каза „да“ на Гирай Шифаджъгил. Той пък го играеше много влюбен, но се оказа, че си има любовница – неговата мащеха. Но това е друга тема – за любовните несполуки на Доа и майка й Къвълджъм. А Гьоркем нямаше как да не използва бременността си като коз да остане в семейство Юнал. И както го раздаваше много независима и смела, сега е готова да се унижи, но да остане с мъж, който не желае да бъде с него. Проблемът ще дойде, когато разбере, че трябва да прекъсне бременността си. Ще се примири ли със съдбата си и ще остави ли Фатих, Доа и Джемре да заживеят заедно като едно щастливо семейство? Едва ли.

Вече разбрахме, че Гьоркем е луда за връзване. Е, предстои да се убедим отново в това. Първо ще се метне пред колата на Доа, за да я обвини, че е искала да я убие. Скоро ще я видим и в ролята на подпалвачка – ще драсне клечката на ресторант, в който двете семейства – традиционното и модерното, за пореден път опитват да намерят общо. Но, както ще разберем, този отчаян ход на Гьоркем отначало ще разстрои Доа, която без друго страда от угризения, че е причина новото семейство на Фатих да се разпадне. След пожара Доа ще се тръшка, че над нея и Фатих сякаш тегне проклятие. Но когато се успокои, тя ще вземе решение...

Кристи Петрова