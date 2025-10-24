Н а малкия екран ще се завърне един от най-обичаните сериали – „Бягство от затвора“, съобщи Variety.

Историята на двама братя затворници, които се опитват да излязат на свобода, е от 2005 г. В главните роли са Доминик Пърсел и Уейнуърт Милър. Сагата има пет суперуспешни сезона. За първи път в историята сериал се излъчва едновременно по пет телевизии. След края се снима и игрален филм – „Последното бягство“, както и нискобюджетното продължение „Доказателство за невинност“.

За новия проект Hulu са наели режисьора Елгин Джеймс, като са привлечени и всички изпълнителни продуценти на оригиналната продукция. Новият проект ще е римейк на оригиналната история, но действието ще е фокусирано върху главната героиня Касиди (в ролята Емили Браунинг), която ще влезе в един от най-смъртоносните затвори в САЩ, за да измъкне човека, когото обича.

Пилотният епизод на новия сериал вече излезе и бе приет изключително добре от публиката.