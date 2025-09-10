З а да бъде унизен Синът Божий, той е разпънат между двама обикновени разбойници. Това унижение е предречено още от пророк Исая: „...и към престъпници беше причислен, и защото взе на Себе Си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците“ (Исая 53:12). На него се позовава Свети евангелист Марко: „С Него разпнаха двама разбойници, единия отдясно Нему, а другия отляво. И се сбъдна Писанието, което казва: „и към беззаконници бе причислен“ (Марк 15:28).

Двамата осъдени реагират по различен начин на това, че са екзекутирани заедно с Исус: „Един от увисналите на кръста злодейци Го хулеше и казваше: ако си Ти Христос, спаси Себе Си и нас. А другият, като заговори, мъмреше тогoва и казваше: та и от Бога ли се не боиш ти, когато и сам си осъден на същото? А ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си; но Тоя нищо лошо не е сторил. И казваше на Иисуса: спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си! И отговори му Иисус: истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая.“ (Лука, 23:39-43).

Имената

В каноничните евангелия липсва всякаква друга информация за двамата осъдени. Апокрифните евангелия обаче предоставят повече подробности, които са включени в католическата традиция. В нея те са известни като „добрият“ и „злият“ крадец. Според „Евангелието от Никодим“, злият, наречен Гестас, е бил разпнат отляво на Исус, а добрият – Дисмас – отдясно.

В арабското „Евангелие от детството“ има епизод със заглавие„ Нападението на разбойниците“. В него свети Йосиф и семейството му са нападнати от разбойници по време на бягството им в Египет. В него обаче имената им са други. Добрият бандит е Тит, който се застъпва да защити Светото семейство, докато другият, на име Думах, отказва. Дева Мария благославя Тит, а самият Исус пророкува бъдещата им обща съдба: „След тридесет години евреите ще ме разпнат в Йерусалим и тези двама разбойници ще бъдат разпнати с мен на кръста. Тит ще бъде отдясно, а Думах отляво. Тит ще ме предшества в рая.“

Живопис

В западната светска живопис неразкаялият се разбойник стои отляво на Исус Христос с извърната глава, за разлика от добрия, който е отдясно и го гледа са надежда в лицето. В римокатолическата традиция Дисмас е канонизиран за светец, чийто празник се чества на 25 март. Той се смята за първия светец и единствен, обявен за такъв от самият Исус, който му обещава вечен живот в рая.

Трите греди

В православната иконография и живопис двамата разбойници присъстват сравнително рядко. Но този момент от драмата на Голгота е символизиран чрез кръста с три хоризонтални греди, който е известен именно като православния кръст. На най-високата греда е надписът, който Пилат е наредил да бъде поставен на латински, гръцки и еврейски: „Исус от Назарет, Цар на евреите“. Втората представлява дървото, на което са заковани ръцете на Исус, а най-ниската е наклонена, като сочи нагоре към разкаялия се разбойник и надолу – към отреклия Христос.