К атарактата е едно от най-честите очни заболявания при домашните любимци, особено при по-възрастни кучета и котки.

Тя представлява помътняване на лещата на окото, което води до намалено зрение и в напредналите случаи до пълна слепота. Макар да звучи като присъда, днес ветеринарната медицина предлага ефективни методи за диагностика, лечение и дори възстановяване на зрението при животни с катаракта.

Причини и предразположеност

Катарактата може да се появи вследствие на различни фактори – наследственост, диабет, възпалителни процеси, травми или стареене. При някои породи кучета, като кокер шпаньол, пудел и лабрадор, заболяването е генетично обусловено и може да се прояви още в млада възраст. При котките катарактата е по-рядка, но често е вторична – например след възпаление на окото или в резултат на системни заболявания.

Симптоми и ранно разпознаване

Първите признаци често остават незабелязани. Собствениците може да забележат, че животното започва да се спъва, избягва светлина или очите му изглеждат мътни и синкави. Постепенно помътняването се задълбочава, а зрението отслабва. При напреднала катаракта зеницата губи черния си цвят и придобива белезникав оттенък.

Диагностика

Диагнозата се поставя чрез офталмологичен преглед, включващ изследване със специална лампа, измерване на вътреочното налягане и оценка на ретината. В някои случаи се налага и ехографско изследване на окото, особено когато помътняването е толкова силно, че не позволява оглед на вътрешните структури.

Лечение и прогноза

Единственото ефективно лечение на катарактата е хирургичното отстраняване на помътнялата леща и имплантиране на изкуствена вътреочна леща. Процедурата се извършва под микроскоп с помощта на съвременна техника и е аналогична на тази при хората. След операцията животното обикновено възвръща голяма част от зрението си. Важно е да се знае, че медикаментозното лечение не може да спре или обърне процеса, а само да забави развитието му в някои случаи.

Профилактика и грижа

Редовните офталмологични прегледи са ключови за ранното откриване на проблема, особено при породи с наследствена предразположеност или при животни с диабет. Собствениците трябва да следят за всяка промяна във външния вид на очите или поведението на любимеца си. След операцията са важни грижите у дома – капки, защита от надраскване и стриктно спазване на указанията на ветеринарния лекар.

Катарактата вече не е присъда за зрението. Благодарение на напредъка във ветеринарната офталмология все повече животни могат отново да „видят света“ и хората, които обичат

Д-р Евгени Евтимов