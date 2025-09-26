С ъс 70 гости ще отпразнува 70-годишния си юбилей изпълнителят на „Бургаската гара“ Руси Русев.

Числото на поканените съвсем неслучайно съвпада с навършените години. „Ще ми се да има някаква символика. На 60-годишния си юбилей бях поканил точно 60 гости. Сега поканих за 70-годишнината 70 гости. Надявам се всички да успеят да присъстват на моя 71-ви рожден ден – това е най-специалният подарък, който си пожелавам да получа, въпреки че съм много по-щастлив, когато аз подарявам“, споделя музикантът. После бърза да уточни, че всъщност на 26 септември ще отпразнува своя 71-ви рожден ден. „Ние сме свикнали да пропускаме своя най-първи рожден ден – този, в който сме се родили. Затова аз смятам съвсем не на шега, че това е моя 71-ви рожден ден, но понеже е общоприето друго, го считаме за юбилей“, обяснява Руси. Празненството е организирано в емблематично заведение в Сарафово, в което самият рожденик работи през последните 10 години като изпълнител основно през зимните месеци. Противно на очакванията, Руси Русев не пее чалга, а предимно поп и рок. Когато гастролира из страната, често изпълнява и народни песни.

Равносметка

В навечерието на 70-ия си юбилей музикантът се съгласява да направи кратка житейска равносметка. „Като се обърна назад, си давам сметка, че моето щастие е в моето семейство. Приемам като голям успех, че успях не само да създам, но и да запазя семейството си, да създам наш дом и деца. Аз съм типичен представител на зодия Везни и за мен семейството винаги стои на първо място. Доволен съм и че успях да се съхраня така, че и на 70 години да мога да играя футбол и тенис с внуците. На 20 години човек да изглежда красив – това е благодарение на Бога, но на 70 години, ако още сияе – това е вътрешна и лична победа на самия човек“, размишлява философски музикантът. Макар да е сочен открай време за един от динозаврите на попфолка, самият той никога не се е възприемал като такъв. „И до днес не мога да си обясня защо са ме нарочили като изпълнител на чалга. Може би заради парчето „На бургаската гара“, което изпях преди повече от 30 години, и то го изпях като на шега, като една хумористична песен. Аз винаги съм си бил и в душата и в сърцето си рокаджия, а кариерата ми като музикант започна в някогашното бюро „Естрада“, споделя Руси. Най-любимите му песни са „Бургаски вечери“ с нов аранжимент, „Слънчева жена“, „Писмо до дъщеря ми“ и „Ние бягаме от себе си“. „Писмо до дъщеря ми“ е по текст на големия ни поет Валентин Желязков и е една от песните, която нося в душата си, защото тя е едно послание към всички нас – родители и деца да намираме повече време за хората, които обичаме. Може би съм и малко пристрастен, защото аз самият имам две дъщери“, признава музикантът.

На участие през 80-те

Брак

Руси Русев е семеен, със съпругата си Маргарита имат 43 години брак. Баща е на две дъщери и дядо на двама внуци – Ростислав и Кристиян. 16-годишният Рости се увлича по спорта и е футболист от тима на ФК „Черноморец“, а Кристиян е едва на 4 г., но отсега показва артистични заложби. Днес Руси Русев се е отдал на мисията да обучава на правилно пеене най-малките. От 11 години той работи като организатор в читалище „Просвета“ в бургаския квартал Долно Езерово. Създал е вокална група „Галакси“, в която постоянно се обучават 7-8 деца. Много от възпитаниците на Руси вече имат сериозни изяви. Освен че е поел ролята на музикален педагог, Руси продължава да ходи и на участия. Продължава да записва нови песни в домашното си студио и сам си е продуцент и мениджър. В скромното звукозаписно домашно студио освен Руси песни записват също и дъщеря му Салина и зет му Тишо, по-известни като дует „Енерджи“. Салина е на 37 години, но вече има зад гърба си цели 26 години музикална кариера, защото е пропяла, когато е била едва на 11. Тогава ученичка в 5-и клас, тя стъпила за първи път на сцена заедно с известния си баща и музиката се превърнала и в нейно призвание.

43 г. устоява на нежните изкушения по заведенията.

10 г. работи в Нефтохим

Открива магията на музиката с китара в ръка още когато е ученик. В младежките си години свири в училищни състави. За начало на своята музикална кариера счита далечната 1974 г., когато започва да работи на заплата в бюро „Естрада“ в Стара Загора, а след това се прехвърля в бюро „Естрада“ в Бургас. Музикалният състав работи основно по заведенията в града. През 1981 г. среща бъдещата си съпруга Маргарита и само 1 година по-късно сключват граждански брак. Венчилото слага край на безгрижния ергенски живот и му се налага да започне работа в Нефтохим. Близо 10 години работи в нефтената рафинерия като поддръжка и контрол на измервателни прибори, но паралелно с това продължава и музикантската си дейност. В зората на демокрацията Руси Русев отваря нова страница в живота си. През 1991 г. напуска държавната работа, сформира оркестър и заминава в бивша Югославия. В съседната държава остават само 6 месеца, защото там започва войната. Връща се в България и решава да опита сам на музикалната сцена.

Учител на звезда от Евровизия

Към читалищната школа, ръководена от Руси, има сериозен интерес. „Записват се деца от целия град, а Руси ги обучава. Уроците за децата са абсолютно безплатни, много от тях са приети в музикалното училище в Бургас. За тези 11 години през вокалната група са преминали над 100 деца. Сред тях беше и Иван Стоянов, който преди десетина години представи България на детската Евровизия заедно с дуетната си половинка Габриела Йорданова“, споделят колегите на Руси в читалището. Много от неговите вече пораснали възпитаници се занимават професионално с пеене.

Елена Анастасова