О бичайно е децата в яслите и детските градини да боледуват средно 6-10 пъти годишно, като това е израз на нормалното съзряване на имунитета.

Това коментира пред „Здраве с Телеграф“ педиатърът д-р Весела Александрова от столичната УМБАЛ „Св. Анна“, с която разговаряхме за това как родителите да подготвят хлапетата си за есенния сезон и да подсилят защитните сили на организмите им.

„Особено в един организиран детски колектив трудно може да се избегне обмяната на патогени. Можем, разбира се, да подсилим защитните сили на детето, като в тази посока трябва да отчетем, че преди да се прибягва до лекарства и добавки, много по-ключово е да работим по начина на живот, който им осигуряваме“, категорична е д-р Александрова.

Подпомагане

Младата лекарка е категорична, че особено значение за подпомагането на имунната система са качествена храна, пълноценният сън (без екрани), времето сред природата, както и забавни и образователни игри.

„Децата от 1 до 3 г. е добре да получават средно 11-14 ч. сън за денонощието, което включва, разбира се, и следобедния сън. Стимулирането на тяхната активност, например чрез спорт, също спомага за понижаване на възпалителната активност и подобрява имунния им отговор към разнообразните болестотворни агенти. Не трябва да забравяме и хигиенните навици, които се изграждат в този период, като редовното миене на ръчичките. Редовните имунизации, слънчевата светлина и достатъчното количество витамин D, който е пряко свързан с имунната регулация, са важни фактори. Разбира се, не на последно място е разнообразната храна: плодове и зеленчуци, богати на витамини и антиоксиданти; Омега-3, които се срещат в риба и ядки; желязо и цинк, които са ключови за нашия имунитет - от месо и зърнени храни“, разясни педиатърът.

Вируси

Сблъскването с повече вируси в предучилищна възраст е неизбежно и понякога подпомага имунната система, но задължително трябва да ограничаваме контактите на децата и да ги пазим по-усърдно, когато сме информирани, че в яслата или детската градина има заразно болни деца.

„Тогава би било добре да се пази детето. Също така, ако вашето дете е със симптоми - кашлица, температура или др., е добре да остане у дома и да се възстанови. Това е приоритетът, а не е без значение и това, че така ще предпази другите в групата. Контактите трябва да се ограничават и когато сме наясно, че по някаква причина детето е имунокомпрометирано или ако е уязвимо от гледна точка на хронично заболяване като астма. Тогава също е добре да се прояви малко повече предпазливост - като предимно игра навън на чист въздух, вместо затворени помещения, събиране с по-малка група деца. В общи линии превантивните мерки са подобни на тези, с които сме свикнали по време на ковид пандемията и с които сме добре запознати“, каза още д-р Весела Александрова.

Психика

Специалистът коментира и доколко психологическият и емоционален фактор влияе за по-честото боледуване при малките деца.

„Установена е солидна причинно-следствена връзка между хроничния емоционален стрес и податливостта към инфекции. Наблюдава се имуносупресия или потискане на имунната система от вътрешните регулаторни механизми на организма при недостатъчно емоционално свързване между детето и родителите, при чести конфликти в семейството или при раздели. При поддържане на висок кортизол в резултат от стреса се понижава активността на белите кръвни клетки, спада продукцията на защитни антитела и децата се разболяват по-често. Това впоследствие може да даде и по-сериозно отражение. Обратно - осигуряването на една безопасна и любяща среда за детето е основен компонент към неговото цялостно благополучие“, уверява лекарката.

Витамин С, цинк, мед и бъз

помагат при първи симптоми

Според д-р Александрова почивката и наспиването са най-ефективните мерки при първи симптоми на настинка при децата и подпомагат възстановяването на силите.

„Към това се прибавя приемането на повече течности и укрепващата храна - например зеленчукова или пилешка супа, плодове, зеленчуци, кисело мляко/йогурт. Тук вече може да включим - по препоръка на лекуващия лекар, имуностимулант или мултивитамини. Най-честите продукти съдържат витамин С, цинк, мед или прополис, бъз. Това са естествени помощници при тези първи симптоми. Други симптоматични средства спрямо нуждата могат да бъдат температуропонижаващи средства, назални спрейове и др.“, отбелязва специалистът.

„Без антибиотик не може да се мине, когато се подозира или сме доказали бактериална инфекция - след преглед от лекар и лабораторни изследвания. Обикновено при персистираща температура над 38.5 градуса с повече от 2-3 дни, при прогресивно утежняване на началните симптоми, при неповлияване от лекарствените средства, давани до момента“, уточнява още д-р Александрова.

Постепенното

въвеждане е добър подход

Когато дойде моментът да се изпрати детето на ясла или градина, родителите се сблъскват с множество въпроси и емоции. Една от най-честите тревоги е свързана с болестите, които децата често прихващат в колективна среда. Познат на мнозина е режимът „една седмица на градина, две седмици вкъщи“. За да се избегне тази неприятна ситуация, е важно да започнете подготовката още преди детето да започне да посещава детско заведение. Тя не е само физическа, но и психологическа и експерти съветват да се започне с малки стъпки. Добър подход е постепенното въвеждане, където то е възможно. Добре е да се започне с кратки посещения в градината, за да може детето да се запознае с новата среда. Това ще му помогне да се адаптира по-бързо и лесно. Важно е също така да се говори с детето и с положителен тон да му се обясни какво да очаква. Хубаво е да му се разкаже за забавленията, новите приятели и игрите, които го очакват. Препоръчва се и да се изграждат рутинни занимания у дома, които наподобяват деня в градината. Това може да включва фиксирано време за хранене, игри и следобеден сън.

Людмил Христов