Е страдната прима Лили Иванова е трябвало да изпее „Аве Мария“ в легендарната балада „Боянският майстор“, но не са й дали.

Това разкри 55 г. по-късно Боряна Йосифова, дъщерята на големия композитор Александър Йосифов, от чието рождение се навършиха 85 г. на 12 август.

Проф. Александър Йосифов (1940-2016)

Дъх

Записът на „Боянският майстор“ в Първо студио на Българското радио през 1970 г. е документиран в ценни архивни кадри, съхранени във фонда на БНТ. На примата е акомпанирал оркестър „Балкантон“ с диригент Димитър Ганев.

„В този филмов материал се виждат моят баща, Лили Иванова и нейният съпруг Иван Пеев на пианото, като тримата доуточняват детайли в интерпретацията, след което е показан и самият процес на записване на песента. Впечатляващо е как Лили Иванова я изпява без прекъсване от начало докрай, на един дъх, и как нейният кристален като звучност глас се слива с оркестъра. Също в архивните кадри, при репетицията преди записа, се чува оригиналният текст, с който песента е завършвала, а именно „Аве Мария“, но впоследствие се налага промяна, тъй като комисията към Българско радио не разрешава да се пее „Аве Мария“. Затова финалът е заменен с думите „дете заспива“ и в този вариант тя става известна“, разказва пред Радио България Боряна Йосифова.

Примата има цяла плоча с песни от композитора

Песента „Боянският майстор“ присъства дълго в репертоара на Лили Иванова. В YouTube могат да се гледат и чуят многобройни нейни изпълнения от различни концерти през годините и за наследницата на автора е истинска радост, че тази песен и досега – повече от 55 години след своето създаване, още се слуша, харесва и вълнува няколко поколения.

Звезда

Песента „Боянският майстор“ по стихове на Богомил Гудев е написана от Александър Йосифов две години по-рано – през 1968 г. Маестрото е само на 27 г., когато създава първата си песен за примата – по стихове на Йордан Милев.

„Творческото партньорство между Лили Иванова и моя баща в този период е много успешно и той започва да пише песни специално за нея. През 1970 г., на ежегодния престижен фестивал в Атина, Лили Иванова печели голямата награда и златна плоча като изпълнител с неговата песен „Звезда“ по текст на Кръстьо Станишев, а на фестивала в Рио де Жанейро – бронзов медал с „Реквием“, споделя в рубриката „Образци на българската музикална култура“ Йосифова и продължава: „Следват и многобройни песни, създадени за нея от баща ми и вдъхновени от вълнуващата лирика на Павел Матев. Сред тях са „Молба“, „Ела“, „Пътеките“ и още много други.

И тук бих обърнала внимание на отношението и високите критерии, които и Лили Иванова като интерпретатор, и моят баща като композитор винаги са имали към текста на една песен. Към специфичната образност, музикален ритъм, елегично звучене, философия, метафори – всичко, което думите в дадения поетичен текст носят като изящна словесност, но и като послание.

Баща ми ценеше българските поети, поддържаше приятелства с много от тях, те му подаряваха свои стихосбирки и той винаги е композирал песни единствено по написана поезия. Именно така се ражда и песента „Боянският майстор“.

Баща ми е споделял как, прочитайки лиричния и интимен като молитва стих на Богомил Гудев, се вдъхновява да напише музиката и се получава тази въздействаща симбиоза от мелодия и поезия, едно съкровено звучене, чрез което сякаш оживяват образите от фреските в Боянската църква.“

Със съпругата си Анна и дъщерята Боряна

Написал 1500 произведения

Проф. Александър Йосифов е написал повече от 1500 произведения във всички музикални жанрове – 28 опери и балети със 100 премиери и над 2000 спектакъла в България и чужбина. Операта „Хан Крум Ювиги“ е гастролирала на сцената на Большой театър с два спектакъла и концертно изпълнение на отделни действия на сцените на Щатсопер във Виена, и театър „Шан’з Елизе“ в Париж през 1981 г.

Автор на 6 симфонии, 5 концерта за пиано и оркестър, 3 концерта за цигулка и оркестър, концерт за виолончело и оркестър, за кавал и оркестър, за флейта и оркестър, както и повече от 600 естрадни шлагера като „Синева“ на „Диана Експрес“, „Люлякови нощи“ на „Тоника СВ“, „Молитва“ на Йорданка Христова, „Мой роден край“ на Стефка Берова и Йордан Марчинков, „Спри, мое време“ на Паша Христова, „Молитва“ на Емил Димитров и много други.

Носител е на 20 международни награди от конкурси за композиция в Япония (4 пъти), Италия (2 пъти), Гърция (2 пъти), Турция, Русия, Германия, Словакия, Полша, Югославия и България.

Дългогодишен преподавател и заместник-ректор в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ и в Нов български университет, 18 години е директор на музикалния гигант по соцвреме „Балкантон“.

Награждава Емил Димитров

Връща Борис Христов у нас

Една от големите гордости на Александър Йосифов бе, че върна световноизвестния бас Борис Христов в родината. „През 1976 г. се беше прибрал инкогнито, за да оправи гроба на майка си и баща си.

Златен диск за Борис Христов

Неговият приятел Любен Живков ми се обади да ми предложи среща с Борис, за да поговорим за работа. Предложих му да работим в зала „България“. Той пък ме погледна изпод вежди и отговори, че ще пее само и единствено в храма „Св. Александър Невски“, разказваше пред „Телеграф“ композиторът.

Няколко месеца по-късно певецът се връща в родината, придружен от тогавашния млад свещеник Неофит (покойния ни патриарх) и записва „Многая лета“. Неофит бие камбаните. Именно това е записът, който и до днес слушаме всяка Нова година и на големите български празници.

