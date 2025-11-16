Д ревно пророчество на индианците хопи разказва за могъщ бял брат, който ще носи червена шапка и ще спаси нашия свят, но сега тълкувателите спорят кой е този обещан избавител – Доналд Тръмп или новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани.

Пророчеството е изказано дори пред целия свят, това става на 9 декември 1992 г. пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк в Деня за човешки права. Там старейшината на хопите Томас Баняця донася свещени знаци на своя народ и прави тълкувания по тях. Изказва най-различни пророчества, говори за това как самите ние, хората, убиваме своята майка планета Земя.

Тълкувания

Но едно от тези пророчества става отново актуално. Първо миналата година се заговори за него, когато Доналд Тръмп оцеля след онзи прочут изстрел в ухото, а след това и след избирането му за президент на Съединените щати. Тълкуванието е, че Тръмп е въпросният обещан от предсказанието могъщ бял човек с червена шапка, който ще промени системата и ще спаси света.

Но след избирането преди няколко дена на Зохран Мамдани за кмет на Ню Йорк пророчеството отново бе извадено и се появи друго тълкувание, че той е обещаният спасител от виденията на хопите. Мамдани е социалист, както сполучливо бе обявено от някои наблюдатели, почти комунист. Той също се появява понякога с червена шапка. Така кандидатите за спасители вече станаха поне двама.

Пришествие

Индианците от племето хопи от незапомнени времена чакат пришествието на Белия брат. Техните предци са го съзирали във виденията си (а някои дори и на живо) и го наричали Пахана – пратеника на Великия дух от звездите. Те разказват, че скоро, след като настане всемирният потоп, именно той ще ги отведе на някакво тайно и сигурно място на Острова на костенурката, където да живеят. А те му обещали, че ще пазят древното учение до неговото завръщане. Дотогава трябвало да живеят в синхрон и уважение с природата. И сега най-ревностните пазители на културата хопи, които обитават резервати в Аризона, живеят в каменни къщи, без течаща вода, отопление и електричество - по подобие на техните предци.

Някои тълкуватели на пророчеството на хопите обаче казват, че трябва да има и червено наметало, а други твърдят как е или червена шапка, или червено наметало, но не задължително и двете заедно.

Казват, че предсказанието описва могъща личност, понякога наричана Истинския бял брат, която ще се появи, носеща червена шапка или наметало, въплъщавайки ново поколение с напреднали знания. Но те могат да доведат както до разрушение, така и до пречистване. Пророчеството служи за предупреждение към последиците от грешни и пагубни човешки избори и подчертава необходимостта от мъдрост и уважение към природата, за да се избегне разрушение и да се намери път към обновление.

Унищожение

Пророчеството говори за Истинския бял брат, който е всемогъщ. Той се появява във време на големи сътресения, технологичен напредък и потенциален конфликт. Предполага се, че действията на този с червената шапка биха могли да доведат както до голямо разрушение, така и до последващо пречистване или обновление.

Предсказанието за червената шапка често се обсъжда в контекста на по-широките вярвания на хопи за предишни и/ли други светове, които са били унищожени поради покварата на човечеството, като настоящият четвърти поред свят също е изправен пред подобно пророкувано унищожение.

Тълкувание сочи, че този с червената шапка или наметало е придружен от двама мъдри и могъщи помощници. Единият е свързан със символа на свастиката, който в разбиранията на хопи представлява чистота и живот, а другият е свързан със символа на Слънцето. Пророчеството предсказва, че този лидер ще преведе човечеството през хаоса към нова ера на мир, наречена Пети свят. Този нов свят ще бъде обновен и хармоничен, ако човечеството избере правилния път.

Старейшините на Хопи подчертават и днес, че пророчеството е духовно, а не политическо. Червената шапка не е предназначена да бъде символ на конкретен политически лидер или група, отбелязват те. Това не пречи обаче този или онзи политик да бъде свързван с предсказанието, още повече че той може да действа и на двете противоположни граници – както да отиде към доброто, така и да поеме фаталния и необратим път на войната и тоталното унищожение.

Пророчеството служи като предупреждение, че настоящият Четвърти свят на поквара може да доведе до унищожение на цялото човечество. Но също така предлага надежда, че избирането на пътя на мъдростта и уважението към природата може да доведе до обновяване и траен мир, твърдят сегашните старейшини на хопите, без да взимат страна в политическите спорове.

Плочки

Хопите си предават каменни плочки, в които е описано какво очаква човечеството. Тълкувания сочат, че всъщност пророчествата на шаманите с точност предупреждават за началото и на Първата, и на Втората световна война. Смята се, че предсказвали дори точния ден на някои от най-силните земетресения, случили се в Япония, Калифорния и Турция.

Хопите предрекли и появата на хипи движението, гласи друго тълкувание - „младежи с дълга коса, които искат да научат мъдростта на индианците“. Древни пророчества на хопите от древни времена обясняват и за метални и каменни мрежи, които ще опасват Земята – днес за такива се смятат железопътните линии и асфалтовите пътища.

Племе

Името на племето идва от собственото „Хопиту“ или „Хопиту шинуму – всички мирни хора“. Смята се, че племето е от наследниците на митичните анасази – легендарна (и неизвестна как наричала се) индианска култура. Тя е живяла в днешните щати Колорадо, Юта, Аризона и Ню Мексико, в областта, известна като Четирите ъгъла. Те са оставили развалини от скални жилища, които днес са обявени за национално културно наследство и са под защитата на ЮНЕСКО. Археологическите находки говорят, че са имали удивителни познания по керамика, текстил и изкуствено напояване, както и по астрономия. Те са извършвали наблюдения на Слънцето и са оставили интересни рисунки по скалите. Днешните наследници на анасазите са племената пуебло и хопи. Някои смятат как хопите са на възраст поне 10 хилядолетия, други са склонни значително да намалят това време.

Георги П. Димитров